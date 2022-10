A Recco, dall’area detta dell’ex marmaio, dove doveva sotto il viadotto ferroviario avrebbe dovuto sorgere un posteggio interrato su due piani, oltre un posteggio a raso, è sparito anche il silo per la lavorazione del cemento. Sono anni che il progetto sembra fare un passo avanti due indietro. La zona è in pieno centro e i soli posteggi a raso sarebbero utilissimi. Molti i cittadini che chiedono se nelle possibilità del Comune vi è quella di intervenire per porre fine ad un cantiere infinito.

» leggi tutto su www.levantenews.it