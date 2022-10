Rifiuti Savona, il sindaco: “La newco non sarà operativa prima di febbraio, poi passaggio graduale al porta a porta”

Savona. “Non prima di febbraio Sea-s (la nuova società che si occuperà del servizio di igiene urbana) sarà operativa, poi ci sarà il passaggio graduale al sistema di raccolta porta a porta”. Lo ha detto il sindaco Marco Russo il giorno dopo la sentenza del Tar che ha bocciato il ricorso presentato da Sat-Iren nell’ambito della gara per l’aggiudicazione del 49% delle quote di Sea-s Srl per la gestione del nuovo sistema di raccolta differenziata.

“La sentenza inoltre conferma la correttezza della linea tenuta che io ricordo essere stata contestata – ha aggiunto Russo riferendosi ai consiglieri di minoranza -. Le motivazioni della sentenza sono severe nei confronti del ricorso e questo aumenta il rammarico perchè ha comportato il ritardo di 6 mesi nella procedura”.

» leggi tutto su www.ivg.it