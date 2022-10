Speranza ‘B’, dopo sette anni riecco Caruso: “Soddisfatto per la doppietta, proveremo a vincere il campionato”

Savona. Sabato pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena Speranza “B”-Pallare, gara valevole per la prima giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). L’epilogo di un match movimentato e ricco di colpi di scena è stata la vittoria per 3-2 conquistata dai rossoverdi padroni di casa, un risultato che ha esaltato ulteriormente un ambiente già apparso galvanizzato prima dell’inizio della sfida.

Nel post partita a rilasciare alcune dichiarazioni è stato Francesco Caruso, attaccante dello Speranza “B” autore di una doppietta proprio nel match che lo ha visto tornare a calcare i campi del panorama dilettantistico ligure dopo numerose stagioni: “Erano 7 anni che mancavo dal rettangolo di gioco, tornare con una doppietta è per me un motivo di grande soddisfazione dopo mesi di intensi allenamenti. È stata una partita dura, una gara particolare caratterizzata da tanti falli e da numerosi errori arbitrali. Dobbiamo provare a vincere sempre, è stato bello vedere così tanti ragazzi sugli spalti a sostenerci.”

