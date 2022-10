Sportello consegna documenti per l’esclusione dell’obbligo vaccinale: cambiano gli orari. Le modalità di accesso

Lo sportello per la consegna dell’attestazione di esclusione dall’obbligo vaccinale attivo presso l’hub vaccinale dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, in via Cisa, rispetterà i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. Lo rende noto Asl 5 che prosegue: “La documentazione potrà essere consegnata per i possessori di SPID, anche attraverso uno sportello digitale all’indirizzo https://obbligovaccasl5-spid.regione.liguria.it. Non è prevista la trasmissione della documentazione mediante altri canali. Si ricorda che Asl 5 ha istituito lo sportello in seguito all’attivazione da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) del procedimento sanzionatorio (ex art.4-sexies del D.L. n 44/2021 conv. in l. 76/2021) per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-Covid19 previsto per gli over 50″.

“I residenti su Spezia e provincia che non abbiano adempiuto all’obbligo prescritto – si legge ancora -, dopo aver ricevuto comunicazione dell’Ader, potranno consegnare, quindi, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale all’Asl 5 per non incorrere nella sanzione: compito dell’Azienda è, infatti, soltanto quello di trasmettere all’Ader l’attestazione di esclusione dall’obbligo vaccinale non essendo responsabile del procedimento sanzionatorio”.

