Torna la Run for Children, la corsa a sostegno di Pediatria

Domenica 4 dicembre ottava edizione della Run for Children, l’ormai tradizionale manifestazione podistica il cui ricavato viene devoluto a favore della Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia. E non mancherà la sgambata con gli amici a quattro zampe della Dog for Children, alla sua sesta edizione.

L’appuntamento con la manifestazione, organizzata dalla Asd Spezia Marathon Dlf in collaborazione con gli enti locali, è per le 10.00 al terminal crociere, in Largo Fiorillo. Il percorso competitivo (5 km) certificato è valevole per il campionato Master sui 5 km.

Collegata alla corsa, una lotteria, anch’essa con ricavato devoluto a favore di Pediatria (i premi nell’immagine sotto l’articolo). Per informazioni si può consultare la pagina Facebook Run For Children.

