Le comunità di Borghetto e Brugnato unite nell’undicesimo anniversario della tragica alluvione del 25 ottobre. Questa sera una lunga fiaccolata è partita da Brugnato, dalla Piazzetta dei Platani, fino all’Abbazia dell’Accola per proseguire alla chiesa parrocchiale per una funzione eucaristica in memoria delle vittime dell’alluvione.

