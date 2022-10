A breve esce il docufilm su Giovanni Poggi e l’arte ceramica ad Albissola: “Il desiderio? Portarlo in tour per l’Italia e all’estero”

Albissola Marina. Nato in piena pandemia, si prospetta avere già tutte le carte in regole per offrire una grande vetrina per Albissola e la sua tradizione ceramica il progetto ambizioso frutto dell’idea di Luca Bochicchio – direttore del Muda di Albissola Marina – e poi allargato a macchia d’olio per diventare un prodotto sempre più articolato e prezioso.

Si tratta di un docufilm di grande valore culturale che ricostruisce tramite un puzzle di interviste e immagini un pezzo florido di storia. Al centro la figura di Giovanni Poggi, noto ceramista albissolese che da poco ha spento 90 candeline nella sua San Giorgio, realtà artigianale e punto vendita ancora molto attivi sul territorio.

