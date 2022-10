Albenga, Ciangherotti attacca: “Alcol e degrado e cittadini impauriti. Serve l’intervento di prefetto e questore”

Albenga. “Siamo arrivati al punto che in viale Pontelungo e in via Papa Giovanni XXIII dopo le 15 il disordine pubblico la fa da padrone. Sempre più persone ubriache campeggiano sulla strada creando situazioni di degrado che, oltre a danneggiare l’immagine della città, rendono la quotidianità di molti residenti un vero e proprio incubo. Tutto questo per Albenga non è accettabile e visto che l’amministrazione comunale è completamente assente, chiedo al prefetto e al questore di Savona di intervenire per porre fine a questa situazione”. Lo dichiara il capogruppo e consigliere comunale albenganese Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, “Albenga sta diventando poco a poco la terra di nessuno – spiega Ciangherotti -. Sono sempre di più le attività commerciali fuori controllo, molte delle quali continuano a distribuire alcolici sino a tarda notte. Il risultato è il degrado più totale, con i residenti di alcuni quartieri che devono fare i conti con persone in stato di ebbrezza mentre vogliono varcare la soglia del portone di casa”.

