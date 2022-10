“Album dei ricordi blucerchiati”: dinastia Mantovani

Genova. E’ un giorno d’estate ’93, quello che mi vede inforcare la Vespa sul lungomare di Arenzano, per raggiungere le alture di Bogliasco, dove il Presidente Paolo Mantovani ha in programma di presentare ai tifosi la nuova squadra, assemblata nell’appena terminato calciomercato.

Scoprirò negli anni successivi che probabilmente anche il Presidentissimo è salito al campo d’allenamento, cogliendo al volo il passaggio, in moto, da parte di uno dei tanti tifosi, che salivano l’erta, per accalcarsi attorno al terreno di gioco ed applaudire, ad uno ad uno, i giocatori che lui, microfono in mano ed al fianco del mister Sven-Göran Eriksson, chiamava per nome, a raccogliere l’applauso.

