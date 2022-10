Alessandro Cariola nuovo segretario provinciale del Sap

Nel pomeriggio di oggi il Consiglio Provinciale del SAP, alla presenza del Segretario Generale Stefano Paoloni e del Segretario Regionale salvatore Marino, ha nominato Alessandro Cariola nuovo Segretario Provinciale della Spezia. In servizio presso il Commissariato di Sarzana, Cariola succede a Elena Dolfi, andata in pensione recentemente. “Sono emozionato – sottolinea Cariola – e orgoglioso della fiducia accordatami e proseguirò con impegno nel difendere i colleghi. Il SAP è un grande sindacato e insieme ai componenti della Segreteria faremo sì che rimanga ai vertici anche in questa provincia”.

