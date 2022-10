Bandiera Blu, a Roma incontro tecnico con i Comuni costieri e la Fee

Savona. Si è tenuto oggi a Roma, presso la sala conferenze Tirreno della Regione Lazio, l’incontro annuale organizzato dalla Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) con i Comuni Bandiera Blu.

Un appuntamento caratterizzato da una doppia valenza: sia per le novità presentate in relazione alla certificazione Bandiera Blu 2023, sia come fase propedeutica alla certificazione stessa, in quanto alla partecipazione viene attribuito un punteggio positivo in fase di valutazione della prossima candidatura. Durante l’incontro è stato presentato il Questionario 2023 e sono stati comunicati gli aggiornamenti della procedura operativa per la nuova assegnazione o la conferma della Bandiera Blu. La procedura operativa descrive i metodi ed i criteri di idoneità utilizzati dalla FEE Italia e divenuti nel tempo sempre più selettivi.

» leggi tutto su www.ivg.it