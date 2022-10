Berrino sottosegretario aumenta le chance di Cavallo come assessore regionale? “Il savonese merita rappresentanza”

Liguria. Il savonese spera ancora di avere una “rappresentanza di peso”, se non in Parlamento almeno nella giunta regionale con il rimpasto ancora da ultimare a seguito delle scorse elezioni politiche. Ma la partita politica è ancora in corso e il triplice fischio finale arriverà solo quando sarà conclusa la definizione dei sottosegretari a Roma.

Proprio su questo, se il diretto interessato continua a negare, sono molte le indiscrezioni che parlano di Gianni Berrino, ex assessore della giunta Toti, come futuro sottosegretario al Turismo del governo Meloni. Eletto senatore nel collegio uninominale di Ponente con quasi il 45% dei consensi, la ministra Daniela Santanchè potrebbe chiamarlo in virtù della sua esperienza pluriennale da assessore in Liguria, dove ha gestito dal 2015 anche le deleghe al Turismo e ai Trasporti.

