Genova. Brutte notizie in casa Genoa, che perde probabilmente per alcuni mesi Marko Pajac. Per lui lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il difensore croato ha effettuato oggi gli esami strumentali che hanno fatto chiarezza sulla gravità dell’infortunio, che si è procurato nel primo tempo del match contro la Ternana di sabato scorso, quando al 41’ è stato costretto a lasciare il posto al compagno Czyborra.

» leggi tutto su www.genova24.it