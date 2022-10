Calcio, Legino. Macagno sul periodo negativo: “L’approccio è sempre buono ma facciamo troppi errori”

Savona. Un avvio decisamente al di sotto di ogni aspettativa quello del Legino di mister Tobia: con il Celle Varazze è arrivata un’altra sconfitta, appena 5 punti in 7 giornate e con una difficoltà notevole nel mantenere i nervi saldi durante i novanta minuti.

Di questo ne ha voluto parlare anche Manuele Macagno con molto amaro in bocca: “In questo inizio di campionato abbiamo sempre avuto un buon approccio alle partite, però facciamo troppi errori e così concediamo tanto agli avversari. Nel primo tempo siamo entrati negli spogliatoi con la consapevolezza che potevamo ribaltarla, ma non siamo riusciti a concretizzare ciò che abbiamo creato. La classifica? Secondo me è un po’ bugiarda, ma è questa”.

