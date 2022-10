Celle Varazze, Severi: “

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena Legino-Celle Varazze, match valevole per la settima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Alla fine è stato 2-1 per la squadra guidata da mister Luca Monteforte, stoica nel riuscire a strappare i tre punti nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Protagonista assoluto della sfida Edoardo Severi, difensore dei biancoblù autore del gol vittoria per i suoi ma anche “colpevole” di aver rimediato un’espulsione che ha costretto il Celle Varazze a disputare circa 40 minuti di partita in dieci uomini.

Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un suo commento, puntualmente arrivato: “L’espulsione ha cambiato la partita. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, inizialmente abbiamo fatto meglio ma poi i nostri avversari con grande carattere sono riusciti a riprendere la gara. Nel secondo tempo abbiamo nuovamente approcciato al meglio siglando la rete del 2-1. In generale abbiamo saputo mettere in campo una prestazione di carattere, nonostante ritenga l’espulsione discutibile sono contento che non abbia influito sul risultato finale.”

