Con ordinanza del responsabile della Polizia Locale, è stata disposta la chiusura al transito di Via Garibaldi a Vezzano Inferiore dalla ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni 3 e 4 novembre 2022, e comunque fino ad ultimazione dei lavori, al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di rispristino della pavimentazione in pietra.

L’articolo Chiude Via Garibaldi per il ripristino della pavimentazione in pietra proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com