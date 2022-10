Clima teso e mancanza di risultati: la Fiorentina al Picco in un momento delicato

L’inizio stagione della Fiorentina è stato più complicato di quanto fosse atteso. Un mercato che non ha completamente soddisfatto la piazza, una partenza avara di soddisfazioni e l’impegno in Conference League che ha tolto tante energie alla squadra di Vincenzo Italiano in Serie A, con la Viola che fin qui ha raccolto solo un punto in più dello Spezia, a pochi giorni dall’incrocio diretto. In casa Fiorentina la situazione è sempre più tesa, come confermano diversi episodi recenti: dal nervosismo della dirigenza nell’immediato post ko contro l’Inter, con le accuse, poi ritrattate, verso il presidente Rocco Commisso, al poco chiaro allontanamento di Angelo Porracchio, preparatore dei portieri e storica spalla di Vincenzo Italiano, fedelissimo con cui il tecnico siciliano aveva lavorato a Trapani e allo Spezia. Una separazione che ha fatto molto rumore nella città del Granducato, ma che non ha avuto spiegazioni ‘ufficiali’ da parte della società, alle prese con un momento molto delicato.

Milenkovic e compagni non vincono in campionato da oltre un mese, dal successo contro il Verona del 18 settembre, ma hanno comunque trovato risultati positivi in Europa, vincendo in maniera rotonda la doppia sfida contro gli scozzesi degli Hearts. L’umore della piazza non è dei migliori, ma al momento il tifo ha sempre risposto presente, affollando il Franchi e seguendo la squadra con buoni numeri anche in trasferta. E proprio in trasferta domenica contro lo Spezia, il popolo viola riempirà il Picco nel settore ospiti, già sold out. Per la trasferta in Liguria, la Curva Fiesole ha già organizzato il viaggio, con una curiosa iniziativa che porterà alla Spezia la porzione più calda del tifo toscano in treno, partendo da Firenze verso le dieci del mattino. Grande attenzione all’ordine pubblico anche per queste circostanze. Nel frattempo Italiano è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia della sfida in Conference League contro l’Istanbul Basaksehir, provando a spegnere i ‘casi’ e trasmettendo fiducia e tranquillità in vista del prossimo tour de force, che lo porterà nuovamente al Picco da avversario, come l’anno scorso in un clima acceso.

