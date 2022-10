Cocaina in tasca, cerca di svicolare al controllo. Giovane viene denunciato, segnalato alla Prefettura e sanzionato

Ha visto la Polizia e ha cercato di nascondere la cocaina. Per un 28enne però la serata è finita comunque con una denuncia per resistenza, possesso di droga e una segnalazione alla Prefettura come assuntore di sostanze. Il giovane è stato fermato ieri sera in Corso Cavour da una volante e si rifiutava si sottoporsi al controllo cercando anche di far sparire la modesta quantità di droga che aveva con sé. Gli agenti hanno recuperato comunque la modesta quantità di cocaina, poi da li sono arrivate la denuncia, la sanzione e la segnalazione.

