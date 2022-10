Covid e rissentiment

“Trattare con uomini e donne comuni è assai difficile. Se li lasci avvicinare si dimostrano irrispettosi nei tuoi confronti, se invece li allontani dimostrano risentimento” sentenzia Confucio. L’affermazione pone il tema della definizione di “comune”, e già la questione è complessa, ma ancor più sottile è esplicitare il concetto di “risentimento”. L’arcinota autrice della saga di Harry Potter afferma che “La grandezza ispira l’invidia, l’invidia genera rancore, il rancore produce menzogne”, mi sembra un’implicita quanto esplicativa rappresentazione di quello che, grazie all’impiego del termine francese introdotto da Nietzsche, viene definito rissentiment. Chi meglio del pensatore di Roken poteva conoscere un simile malinconico sentimento, lui che fu vittima dell’acido affetto di Peter Gast, pseudonimo di Heinrich Köselitz, che aveva avuto la fortuna e il dono della sua amicizia e della sua stima, il classico mediocre sopraffatto dal peso della responsabilità per tanto onore, incapace a una virile riconoscenza aveva trasformato la propria pochezza in risentimento nei confronti del suo benefattore. Per tornare alle parole di Confucio ecco che Gast possiamo definirlo “comune” e il suo stato d’animo “risentimento”. Ma non è sempre così facile individuare vittima e carnefice o, più semplicemente, attribuire le responsabilità con assoluta certezza. Via, provochiamo un poco ricorrendo a un mito noto a livello planetario e chiediamoci: tra Caino e Abele chi era comune e chi speciale? Chi era afflitto dal risentimento e soprattutto, ne aveva comprensibili ragioni? Insomma, chi di noi al posto di Caino non avrebbe avuto un certo fastidio sentendo quotidianamente cantare le lodi del fratello poiché più servile nei confronti del potente? Vuoi vedere che la responsabilità ancora una volta è del regista ed entrambe gli attori sono solo ottuse marionette tanto che poco importa chi ha scagliato il sasso? Allora la domanda retorica “Caino sai dov’è tuo fratello” deve essere intesa come la vera faccia del risentimento?

Abbandoniamo il terreno del mito e torniamo al tempo dell’uomo: come sempre risultano illuminanti le argomentazioni nietzscheane quando ci spiega che il risentimento dei più piccoli e fragili agnelli nei confronti dei rapaci e il conseguente sentimento buonista che ispira la morale “comune”, quel sentimento che giudica e marchia di crudeltà i rapaci, non possono che suscitare in questi la reazione riportata da Nietzsche: “Con loro non ce l’abbiamo affatto, noi, con questi buoni agnelli; addirittura li amiamo: nulla è più saporito di un tenero agnello” (Genealogia della morale). Insomma, le aquile non si risentono del giudizio ingiusto degli agnelli confermandosi speciali, tutt’altra reazione quella dei poveri ovini ai quali non resta che affidarsi speranzosi a un prossimo giudizio universale. Non posso esimermi almeno dal rimandare, per una più ampia visione della questione all’interno del pensiero occidentale, alla posizione di Max Scheler che interpreta il santo-martire-agnello in ottica cristiana non come conseguente a un rissentiment generato da “bisogno o carenza”, non come autocelebrazione attraverso l’immolarsi sacrificale, ma come sovrabbondanza d’amore e grande nobiltà d’animo. Non è possibile in questa sede anche solo accennare ai tanti interessanti contributi sull’argomento di diversi pensatori come Weber, Sartre, Stewart, Deleuze, Angenot, Ferro, per citarne solo alcuni, ma credo meriti una particolare attenzione la posizione di René Girard che arriva a riconoscere il rissentiment da parte di Nietzsche nel suo conflittuale rapporto con Wagner. Procedendo lungo questa prospettiva, Stefano Tomelleri individua le radici del diffuso rissentiment della società capitalistica nella conflittualità dei principi fondativi della stessa che individua nell’egualitarismo e nella competitività. Limitiamoci a questi “brevi appunti” sul risentimento individuale e di sistema così come rimandiamo a un diverso momento la riflessione antropologica sul “risentimento di specie” e limitiamoci al “risentimento post covid”.

» leggi tutto su www.ivg.it