Defunti, Atc potenzia i collegamenti con il cimitero dei Boschetti

Potenziamento del servizio da parte di Atc Esercizio in occasione della Commemorazione dei defunti. Saranno infatti attive corse integrative da e per il cimitero comunale dei Boschetti da venerdì 28 ottobre a mercoledì 2 novembre. In particolare:

Viene potenziato il servizio della linea P Fornola – Sarzana, che transiterà davanti a entrambe le porte del cimitero nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 18.00, con passaggi da Via Chiodo ai minuti 02 e 32 di ogni ora.

Nelle giornate feriali (dal lunedì al sabato) è possibile utilizzare anche il servizio della linea “11 Sarciara” (che non transita di fronte alla porta principale), con passaggi da Via Chiodo ai minuti 17 e 47 di ogni ora. Atc ricorda che per i giorni festivi di domenica 30 ottobre e martedì 1° novembre la linea 11 Sarciara è attiva nella fascia oraria pomeridiana.

Attivo, nelle giornate feriali (dal lunedì al sabato), anche il servizio della linea 17 transitante da Viale S. Bartolomeo con passaggi previsti alla fermata di Atc Porto Ovest del Canaletto alle 8:18; 11:08; 12:28; 13:23; 14:18.

