Festa del volontario, sabato e domenica Monterosso si anima e si riunisce per sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza

La Pubblica assistenza di Monterosso ha bisogno di una mano e di raggiungere la cospicua cifra che supera i 120mila euro per acquistare una nuova ambulanza. Per questo motivo fervono i preparativi nel borgo delle Cinque Terre per l’organizzazione della Festa del volontariato, in programma il 29 e il 30 ottobre. Tutti sono invitati a partecipare. Nella giornata di sabato l’appuntamento è con i banchi gastronomici (lasagne, porchetta, asado, salsicce, panfritto semplice e farcito, caldarroste, vin brûlée), giochi di una volta, truccabimbi e musica. Il 30 ottobre sarà invece il momento del pranzo solidale in ricordo di Lorenzo De Simoni, conosciuto da tutti come Renzino, colonna della Pubblica assistenza per decenni. Nel pomeriggio, infine, andrà in scena la caccia al tesoro.

Tutte le attività serviranno a sostenere la Pubblica assistenza di Monterosso per acquistare la nuova ambulanza.

