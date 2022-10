Fiarc Confesercenti: webinar gratuito sulla nuova polizza sanitaria per agenti e rappresentanti di commercio

Genova. Fiarc Confesercenti, la Federazione italiana degli agenti e rappresentanti di commercio, venerdì 28 ottobre alle 10,30 organizza un webinar gratuito di presentazione della nuova polizza sanitaria della Fondazione Enasarco per gli agenti e rappresentanti di commercio ed i consulenti finanziari.

Oltre alle tradizionali coperture per malattie e infortuni, la polizza offre una serie di nuove prestazioni sanitarie fra le quali, a titolo di esempio, la copertura fino a 500mila euro per grandi interventi chirurgici ed eventi morbosi, la copertura sino a 10mila euro per interventi chirurgici odontoiatrici e quella per spese per di diagnostica e follow up oncologico.

» leggi tutto su www.genova24.it