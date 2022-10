Francesco Mazza Galanti è il nuovo Garante dei diritti per l’Infanzia del Comune di Genova

Genova. Dopo una selezione tra cinque candidati, il sindaco di Genova Marco Bucci ha nominato come nuovo Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Francesco Mazza Galanti, già presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, nonché della Sezione Immigrazione dello stesso Tribunale.

Mazza Galanti ha un curriculum di tutto rispetto sull’argomento: magistrato, si è specializzato in Criminologia Clinica con indirizzo socio-psicologico ed è stato componente della Commissione ministeriale per i problemi ordinamentali della giustizia minorile, oltre ad essere più volte nominato relatore in occasione di incontri di studio presso il Consiglio Superiore della Magistratura. È stato, inoltre, Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Genova.

