Genova, all’ABG parte la scuola di bocce gratuita dedicata ai ragazzi

Genova. Prende l’avvio nei prossimi giorni la scuola di volo e di petanque, progettata e realizzata dall’Associazione Bocciofila Genovese, dedicata esclusivamente ai giovani Under 18.

Recuperare l’arte antica del gioco delle bocce e diffonderla tra i ragazzi è lo scopo principale della scuola che inizia nel mese di ottobre per terminare a giugno 2023. La storica società di Corso Montegrappa, il cui management è stato rinnovato all’inizio dell’estate, si pone l’ambizioso obiettivo di porre le basi per dare continuità all’attività agonistica che l’ha vista protagonista da sempre ad alti livelli in tutte le specialità, sia maschili che femminili.

