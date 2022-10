Il Pci alla manifestazione ‘Basta fumi dalle navi’: “Sindaco sospenda o limiti accosti”

Pierpaolo Venturini, segretario Pci, Federazione della Spezia

Il Partito comunista italiano aderisce alla manifestazione ‘Basta fumi dalle navi’ prevista per oggi pomeriggio con ritrovo in Piazza Mentana alle 17.00. “Il tempo del ‘ricatto occupazionale’ è finito! Non è accettabile mantenere attività inquinanti e/o pericolose a scapito della salute dei cittadini – si legge nella nota della Federazione spezzina del Pci -. Per dare un’idea di quanto sia impattante il settore croceristico dal punto di vista ambientale poniamo l’accento su quanto emerge dal rapporto pubblicato dall’associazione Transport&Environment (T&E) che mostra come le navi da crociera circolanti nelle acque europee inquinino fino a venti volte di più di tutte le auto che percorrono le strade dell’UE”.

