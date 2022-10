Imperia: dal 4 al 6 novembre al via la 23esima edizione di Olioliva, la festa dell’olio nuovo

Imperia. Torna Olioliva nella “città dell’olio” per la sua 23 esima edizione che si terrà nel centro di Oneglia dal 4 al 6 novembre. Un lungo weekend di festa, con i frantoi in piena attività e le reti che punteggiano gli uliveti delle colline imperiesi, portando nelle vie e nelle piazze, sulla banchina di Calata Cuneo i profumi e i colori del territorio, rappresentando con orgoglio quella cultura legata all’extravergine di qualità e alla riconosciuta unicità dell’oliva taggiasca.

Ricchissimo il programma che si apre venerdì 4 novembre alle 9 con gli stand commerciali e alle 14.30 con quelli istituzionali: l’inaugurazione è in programma alle 15 in Calata G. B. Cuneo con la partecipazione del Coro “conClaudia” e a chiusura del momento ufficiale affidata alla band del liceo musicale G.D. Cassini di Sanremo. Nei tre giorni sono in programma show cooking con la guida di grandi chef che accosteranno il prodotto principe della terra della taggiasca con il pesce locale, le ricchezze dell’orto e presenteranno abbinamenti che esaltano anche le tipicità e i sapori delle vicine montagne tra Liguria e Piemonte.

» leggi tutto su www.riviera24.it