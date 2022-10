Infanzia, Villaggi per crescere: sabato 29 un convegno a Certosa per illustrare esperienze e prospettive

Genova. “Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” recita un proverbio africano: una massima antica ma sempre attuale e oggi ancora più vera, in un contesto frammentato e individualista, dove la rete tanto auspicata sembra essere solo quella virtuale e dove se hai un problema non sai a chi suonare il campanello. Per questo sono nati i Villaggi per Crescere, un progetto proposto e coordinato dal Centro per la Salute del Bambino grazie al quale, in tutta Italia, sono stati aperti spazi gratuiti dove bambine e bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie possono incontrarsi e passare del tempo insieme.

Per condividere l’impegnativa sfida dell’educare, imparare insieme a diventare genitori, fare esperienze capaci di nutrire la crescita dei più piccoli e lasciare una traccia: perché come è stato ampiamente dimostrato dalla scienza è proprio ciò che viviamo nei nostri primi mille giorni che orienta e segna la nostra storia, è il patrimonio che accumuliamo nella primissima infanzia che accrescerà le opportunità che avremo nel corso di tutta la vita.

