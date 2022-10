Savona. Nell’ottica dell’attività di contrasto e prevenzione alla “mala movida”, il Questore della Provincia di Savona ha emesso un provvedimento di daspo urbano nei confronti di due trentenni italiani, entrambi pregiudicati.

La misura vieterà ai due soggetti di frequentare – per due anni ed in tutto il territorio della provincia – locali pubblici come discoteche, locali notturni e Luna Park o anche solo di stazionarvi nelle vicinanze.

