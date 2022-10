Savona. La giunta comunale di Savona ha approvato la delibera con la planimetria della nuova collocazione dei banchi del mercato settimanale del lunedì.



Dal 21 novembre i banchi dei prodotto non alimentari saranno spostati in via Paleocapa, corso Italia e alcune vie trasversali. Il settore alimentare e i produttori diretti rimangono, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare).

» leggi tutto su www.ivg.it