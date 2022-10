Liguria. Un campo di alta pressione posizionato sul Mediterraneo occidentale determinerà condizioni di stabilità e caldo fuori stagione almeno fino al prossimo fine settimana compreso.

La giornata comunque, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, sarà caratterizzata da molte nubi ovunque più compatte sul settore centrale e qualche schiarita in più sull’estremo Ponente. Nel corso del pomeriggio attesa qualche schiarita in più a Levante. Non sono attese piogge degne di nota.

