Monterosso: la storia del Borgo in una mostra online

Fino al 6 novembre è visionabile la mostra online dal titolo “Monterosso nel XV secolo”, curata da Davide Tansini.

L’evento racconta la storia del borgo spezzino e del suo circondario nel tumultuoso periodo fra tardo Medioevo e Rinascimento, in cui la Repubblica di Genova fu soggetta a diverse egemonie e dominazioni (Valois, Paleologi, Fregoso, Visconti, Sforza e Fieschi).

Attraverso una serie di schede testuali corredate da immagini a tema, l’esposizione descrive le vicende di Monterosso, delle Cinque Terre e dell’area appenninica compresa fra Liguria orientale, alta Toscana ed Emilia occidentale (La Spezia, Genova, Massa-Carrara e Parma).

Oltre alla Repubblica di Genova, durante il Quattrocento in questa zona molto importante per i commerci fra l’Italia peninsulare e l’Europa centrale si fronteggiavano numerose entità politiche: il Ducato di Milano, la Repubblica di Lucca, i ducati estensi di Ferrara, Modena e Reggio, la Repubblica di Firenze, i casati Landi, Malaspina, Pallavicino, Rossi e Terzi.

Accessibile sul sito www.inarce.com, la mostra è composta da una sequenza di schede ed è organizzata su undici temi ricorrenti: “Geografia”, “Vicende politiche”, “Monterosso”, “Conflitti”, “Stati e signorie”, “Documenti”, “Castelli”, “Biografie”, “Economia”, “Attorno a Monterosso” e “Curiosità”.

I contenuti sono basati sulle ricerche che Davide Tansini conduce sul Medioevo, sul Rinascimento e sull’Età Moderna nel Centro-Nord Italia.

Per preparare i testi lo storico ha utilizzato documenti di fondi archivistici conservati a Firenze, Genova, La Spezia, Levanto, Lucca, Massa, Milano, Monterosso al Mare, Parma, Pontremoli e Venezia.

Inaugurata il 24 giugno, “Monterosso nel XV secolo” è patrocinata dal Comune di Monterosso al Mare ed è il secondo evento della serie di mostre online «Percorsi nel tempo».

