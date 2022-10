Navi da crociera, più di 300 spezzini in corteo: “Più controlli e no agli accosti multipli”

Si è concluso tra le facce stranite dei crocieristi di ritorno verso la nave e le proteste degli operatori del cruise terminal, il corteo che si è mosso nel pomeriggio tra Piazza Mentana e Largo Fiorillo per chiedere la riduzione delle emissioni dei comignoli dei colossi dei mari che ormeggiano al Molo Garibaldi. A causa della presenza di alcune auto parcheggiate di fronte alla Capitaneria di porto, infatti, il punto di concentramento degli oltre 300 manifestanti è stato spostato nella rotonda di fronte al terminal, dove in quel momento avrebbero dovuto transitare le navette dirette alla banchina di ormeggio della Wonder of the seas, costrette invece a fare manovra nel controviale di Porta Rocca. Un epilogo evitabile, che ha provocato discussioni e occhiate di sfida, oltre a qualche scambio di opinione tra turisti e manifestanti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com