Nel periodo di Halloween in arrivo “Liguria da brividi”, il libro polisensoriale di Dario Rigliaco

Liguria. Esce proprio nel periodo di Halloween il libro “Liguria da brividi”, la novità di Erga edizioni che dà seguito a un percorso letterario con il poliedrico autore di origini pietresi, Dario Rigliaco, conosciuto al pubblico del piccolo schermo (Mediaset e Rai) con lo pseudonimo de “Il Leggendario”.

Il volume “Liguria da brividi” accompagna nei luoghi più o meno famosi della Liguria nel corso dei secoli e trasporta nella storia della Seconda Guerra mondiale vista nell’ottica del “brivido”. “Liguria da brividi” è permeato di audio-letture e video che creano quell’insieme di polisensorialità che Erga sta inserendo da tempo nel suo catalogo, come dimostra il best seller “Genova Brucia” in volume polisensoriale.

