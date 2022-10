Nuovo mercato di piazzale Parenzo, 40 parcheggi a disco sulla piastra del Bisagno

Genova. Proseguono i lavori per la nuova struttura del mercato comunale di piazzale Parenzo, tra Staglieno e Marassi. E mentre prosegue il cantiere, si stanno affinando tutte le criticità emerse in questi mesi su un progetto di riqualificazione che aggiungerà alla funzione strettamente mercatale anche nuovi spazi per il consumo alimentare e per eventi.

Il nodo più impattante da sciogliere è quello della sosta veicolare, visto che la zona in cui insiste il mercato è ‘avara’ di spazi, già fortemente ‘contesi’ tra residenti e attività commerciali presenti in zona. Ma non solo: in un’ottica di rilancio della rinnovata struttura avere la possibilità di una logistica che possa facilitare le persone nel raggiungere il mercato diventa fondamentale per la buona riuscita del progetto di riqualificazione.

