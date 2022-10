Ottobrate e novembrate. L’estate non finisce: in cinque giorni abbiamo avuto tre notti tropicali

L’estate è infinita dal punto di vista climatico, le famose ottobrate si sono presentate tre volte in pochi giorni e per le prossime settimane l’autunno potrebbe restare troppo caldo. L’estate infinita è una percezione diffusa e amplificata dalle decine di foto di bagni d’autunno e dai riscaldamenti spenti che però dovrebbero far riflettere, a maggior ragione quando le perturbazioni si danno alla macchia o peggio ancora diventano pericolose e devastanti.

Lo provincia spezzina porta addosso le cicatrici dell’alluvione 2011 e i cittadini, quando arriva questo periodo d’ottobre, se il cielo decide di farsi più scuro sperano che la situazione non precipiti e si debba fare i conti con altri danni devastanti. Ma le condizioni climatiche di undici anni fa sono diametralmente opposte rispetto a quelle di oggi. Città della Spezia ne ha parlato con Andrea Corigliano, spezzino, fisico dell’atmosfera, meteorologo, docente alle scuole superiori e che sulle spalle ha numerose pubblicazioni oltre che essere stato per collaboratore del colonnello Giuliacci.

