“Parole antiche per pensieri nuovi”, una giornata di studi a Lui

“Parole antiche per pensieri nuovi. Aree archeologiche e spettacolo dal vivo e promozione del territorio. Esperienze teatrali a confronto” è la giornata di studio organizzata da Teatro Pubblico Ligure e dalla Direzione regionale dei Musei della Liguria – Ministero della Cultura, in programma sabato 28 ottobre 2022, dalle 9.30 alle 18, al Casale Gropallo dell’Area Archeologica di Luni (via Luni 37), in provincia della Spezia. Il direttore generale del Ministero della Cultura Antonio Parente ha indirizzato una lettera agli organizzatori del convegno in cui dichiara: «Al fine di contribuire alla valorizzazione dei luoghi della cultura, la scrivente Direzione generale è in procinto di pubblicare in via sperimentale un bando destinato, in questa prima occasione, ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia e finalizzato a promuovere e sostenere le attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica».

