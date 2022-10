Presidente prende il microfono e insulta l’arbitro dall’impianto dello stadio: delirio in Vado Ligorna

Vado Ligure. “Complimenti arbitro, sei un fenomeno, sei un fenomeno”. Questo il messaggio urlato dall’impianto dello stadio durante la partita di serie D tra Vado Ligure e Ligorna quando, a seguito di tre espulsioni, il presidente dei padroni di casa si è impadronito del microfono per ‘fare i complimenti’ all’arbitro, suscitando il delirio dei tanti tifosi presenti al sentitissimo derby ligure finito a 4 a 2 per gli ospiti genovesi.

L’episodio è avvenuto praticamente a fine partita, con i padroni di casa sotto di due rete e in otto in campo. Mentre sul campo si giocano gli ultimi passaggi, dagli amplificatori dello stadio si sente prima un “pronto pronto”, poi si sovrappongono due voci di cui una grida chiaramente “Cog..ne”, mentre un’altra, sempre rivolgendosi all’arbitro gli fa ironicamente i complimenti per la gestione della gara. E dagli spalti parte il coro “Buffone, buffone, buffone”.

