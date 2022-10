Riparazioni navali, sindacati pronti alla protesta contro l’ipotesi di trasferimento: domattina assemblea dei lavoratori al varco

Genova. Un’assemblea retribuita di due ore e una possibile protesta in strada per dire no all’ipotesi di spostamento delle riparazioni navali per consentire la creazione di una viabilità ordinaria e di una ciclabile che unisca il porto antico con la Fiera di Genova.

E’ questa la prima mossa di Fiom, Fim e Uilm dopo l’incontro che si sarebbe tenuto la scorsa settimana tra il sindaco di Genova Marco Bucci e gli industriali del porto, un incontro che avrebbe avuto lo scopo di sondare i pareri sulla possibilità di un ‘trasloco’ per dare respiro al waterfront e al suo collegamento con il porto antico..

