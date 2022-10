Scippano un ultranovantenne, tre minori arrestati grazie alle telecamere

Chiavari. La polizia di stato ha arrestato tre minorenni, risultati affidati a una comunità genovese per minori non accompagnati, sorpresi in quasi flagranza di uno scippo commesso a danno di un ultranovantenne.

Grazie al racconto post evento dell’anziana vittima gli agenti del commissariato di Chiavari hanno attivato immediatamente le ricerche e, anche grazie al supporto delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Chiavari visionate in tempo reale, hanno bloccato i tre giovani mentre si stavano dando alla fuga nei pressi della stazione di Chiavari. I tre giovani inseguiti dalla volante, dopo essersi sbarazzati del borsello strappato all’anziano, si sono attardati nei pressi della spiaggetta del porto turistico di Chiavari dove sono stati bloccati opponendo anche resistenza agli agenti intervenuti.

