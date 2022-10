Spezia-Fiorentina tocca a Massa di Imperia. Gli incroci con i due club

Sarà il bancario Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere la sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2022/23 contro la Fiorentina, in programma domenica 30 ottobre alle 15 sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’. L’incontro vedrà come assistenti Matteo Passeri della sezione di Gubbio e Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto. Quarto Ufficiale sarà Alberto Santoro della sezione di Messina. Al Var Daniele Paterna di Teramo, Avar Alessandro Di Paolo di Avezzano.

Fischió lo sfortunato derby contro il Genoa finito 1-2 per il Grifone a danno dagli aquilotti nel primo anno di serie A con Vincenzo Italiano in panchina nel dicembre 2020. Più dolce il ricordo più recente, in occasione del successo casalingo contro la Salernitana risale ad un anno fa quando Strelec e Kovalenko ribaltarono l’iniziale vantaggio di Simy. Sono invece 21 i precedenti tra il fischietto del ponente ligure e la squadra viola. Con lui a dirigere l’incontro la Fiorentina non vince da 8 incroci, quando stese l’Empoli 0-4 nel 2016-17. Il bilancio complessivo per i gigliati è di 8 vittorie, 6 ko e 7 pareggi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com