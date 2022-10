Tour guidato con degustazione nella vallata di Levanto per soli cinquanta partecipanti

Si svolgerà domenica 30 ottobre, a Levanto, la sesta edizione della “Camminata tra gli olivi”, passeggiata guidata di circa 6,8 chilometri a media difficoltà della durata di circa due ore e 50 minuti, sui sentieri della vallata, con degustazione dei prodotti locali. L’iniziativa in sede locale è organizzata dal Comune di Levanto ma si inserisce in una campagna nazionale promossa dall’associazione “Città dell’olio” che vedrà lo svolgimento in contemporanea di tour analoghi in 169 cittadine italiane aderenti al sodalizio. Il punto di ritrovo è sul piazzale della chiesa della Madonna della Guardia. Partenza alle ore 10.30 per raggiungere il frantoio della cooperativa “Agricoltori vallata di Levanto”, in località Le Ghiare, e visita al frantoio oleario e al punto vendita annesso. Quindi si proseguirà il percorso con la visita ad un uliveto situato lungo il sentiero e alla chiesa di San Bartolomeo. Poi si seguirà il sentiero per Pastine Superiore, borgo in cui si svolgerà una degustazione di olio, vino e prodotti locali. La camminata proseguirà verso l’abitato di Lerici, con la visita del borgo e della chiesa. Poi si percorrerà un tratto di strada carrozzabile per raggiungere Vignana, con visita al borgo e alla chiesa di San Bernardo (XIII secolo). Il tour continuerà seguendo il sentiero che porta ai borghi e Montale e la Pieve di San Siro (XI secolo), con annesso oratorio. Infine, rientro al piazzale della chiesa di N.S. della Guardia percorrendo il sentiero in località Pié dell’erta.

L’evento è organizzato in collaborazione con il consorzio turistico “Occhio blu”, la cooperativa “Agricoltori vallata di Levanto” e l’agronomo Elisa Garramone. In caso di maltempo verrà effettuata la visita al frantoio e alla cantina della cooperativa, in località Ghiare, e alla “Mostra permanente della cultura materiale”, nei locali al piano terra dell’Ospitalia del mare. La partecipazione alla camminata è gratuita ma limitata a 50 persone. Informazioni e prenotazioni presso l’ufficio informazioni turistiche di piazza Cavour (telefono: 0187.808125; mail: iat.levanto@libero.it) “Nel corso dell’iniziativa si terrà anche un ‘flash mob’ finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la riduzione di emissioni di gas serra (Co2) e a contrastare l’abbandono dei terreni olivicoli con il ritorno all’olivicoltura tradizionale e all’agricoltura sociale – informa Lorenzo Perrone, il consigliere delegato del Comune che accompagnerà i partecipanti illustrando le eccellenze ambientali, naturalistiche e storiche presenti lungo il percorso – Chiederemo quindi ai partecipanti di tenersi per mano e dare vita a cerchi e girotondi intorno agli olivi per manifestare con un atto dal grande valore simbolico l’amore verso la pianta che più di ogni altra protegge l’ambiente. Sarà una giornata piacevole, a contatto con la natura e con momenti conviviali che si alterneranno a intermezzi didattici particolarmente interessanti per conoscere meglio le nostre colline e una delle risorse agricole fondamentali per l’economia e la conservazione del nostro territorio come l’olivo”.

