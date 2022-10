Tour virtuale dei forti, della Lanterna e della val Trebbia: in volo restando seduti grazie ai droni

Genova. In volo sui paesaggi della Liguria per catturarne le bellezze paesaggistiche e architettoniche da una prospettiva sempre affascinante. Dopo aver pubblicato nel giugno 2020 il tour virtuale aereo Genova a 360°, Drone Genova lancia i nuovi tour virtuali aerei Forti di Genova, Lanterna di Genova e Alta Val Trebbia, tre gallerie online che percorrono diverse aree e attrazioni della regione riprese in volo, in formato sferico, inedite e navigabili.

Visitabili sul sito del network Drone Genova Cambia Prospettiva, le gallerie permettono ai visitatori di fare un volo virtuale comodamente seduti sul proprio divano tra i paesaggi più belli della Liguria e non solo (il tour dell’Alta Val Trebbia comprende anche Comuni dell’Emilia-Romagna), e in alcuni casi osservando da vicino luoghi inediti, come nel caso della parte superiore della Lanterna di Genova.

