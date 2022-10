Tribunale: Nicola Piacente è il nuovo Procuratore Capo

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Il presidente della Regione Giovanni Toti è stato ricevuto questo pomeriggio in Procura per portare il suo personale benvenuto al nuovo procuratore Capo di Genova Nicola Piacente. Un incontro cordiale in cui sono stati affrontati i principali temi della città e del territorio. Il Governatore ha quindi voluto augurare buon lavoro al procuratore, visti anche gli importanti impegni che la Procura genovese ha davanti, primo tra tutti il processo sul crollo del Ponte Morandi.

» leggi tutto su www.levantenews.it