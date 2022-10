Ventimiglia, pauroso incidente stradale a Roverino. Mobilitazione di soccorsi

Ventimiglia. Un’auto – Fiat 500 – si è ribaltata, intorno alle 19.30, mentre stava percorrendo il cavalcavia di Roverino in direzione Porra. La dinamica dell’incidente, così come le cause, sono da chiarire. Sul posto operano i soccorritori del 118, vigili del fuoco dal locale distaccamento, carabinieri e polizia locale. Ci sarebbe più di un ferito in gravi condizioni.



