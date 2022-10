A De Ferrari la protesta degli Oss: “No alla privatizzazione della sanità pubblica”

Genova. Uno striscione con scritto “No alla privatizzazione della sanità pubblica” e un presidio in Piazza De Ferrari, davanti alla sede della Regione Liguria. Hanno protestato così gli operatori socio sanitari aderenti ai sindacati autonomi Filas e Snalv che chiedono risposte vere al neo assessore Angelo Gratarola.

“Siamo in piazza per tre ragioni – ha dichiarato Espedito Morello, segretario di Snalv Genova – il primo punto riguarda lo scorrimento della graduatoria che pare sia interrotta, siamo preoccupati per il rischio di privatizzazioni nel nostro settore e chiediamo alla Regione di intervenire sui minutaggi che sono previsti dalle Rsa private, che prevedono circa sette minuti di assistenza per ogni ospite, in quel tempo noi che stiamo bene non riusciamo a lavarci e vestirci”.

