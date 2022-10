Bordighera, il fascino dell’Angst rivive nel nuovo residence: il progetto raccontato dall’architetto Scarabicchi

Bordighera. Prosegue a passo celere la riqualificazione dell’ex Hotel Angst: l’imponente struttura sulla via Romana, realizzata nel 1887 per volere del cavaliere Angst, che aprì uno degli alberghi più lussuosi dell’epoca. A raccontare il progetto per trasformare lo storico ed elegante edificio in un moderno e funzionale complesso residenziale, è stata l’architetto Susanna Scarabicchi (studio Tectoo), che lo ha predisposto per la Bizzi & Partners Development S.p.A.

Un’opera importante, quella della riqualificazione del complesso abbandonato per circa 80 anni: i lavori proseguiranno ancora per un anno, quando saranno pronti 80 appartamenti, 700 metri quadrati di saloni sottoposti a vincolo monumentale e destinati ad uso pubblico, 85 box in autorimessa, 19 posti auto coperti, 23 posti auto scoperti, 2 piscine, circa 20mila metri quadrati di parco e un nuovo edificio, Villa Belvedere.

» leggi tutto su www.riviera24.it