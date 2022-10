Festival della Scienza di Genova, il programma di venerdì 28 ottobre: c’è anche Vera Gheno

Genova. Domani, venerdì 28 ottobre, continua la ventesima edizione del Festival della Scienza di Genova, manifestazione che racconta la scienza in modo innovativo e coinvolgente, fortemente legata al territorio e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Oltre a mostre e laboratori, in programma 10 conferenze, 3 eventi speciali e 1 spettacolo: Conoscere è proteggere (ore 9.30 e 11.30), I messaggi dell’arte, e nell’arte (ore 10), Dagli animali si impara (ore 10.30), Premio Nazionale Giovani (ore 10.30), Favole e filastrocche per la Terra (ore 12, 15 e 15.40), A caccia di microplastiche (ore 14), Guerre cellulari (ore 16), Composti bioattivi ed economia circolare (ore 17.30), La matematica per gioco (ore 17.30), Nata sotto il Segno del Toro (ore 18), Scienza, linguaggio e diversità (ore 18), Neuroleadership: il cervello di chi è al comando (ore 18.30), La giusta misura (ore 21) e Praticamente trascurabili (ore 21). Oltre a conferenze, eventi speciali e spettacoli, sono disponibili 1 digitalk e 1 digitour e sono aperte 30 mostre e i 72 laboratori, i cui orari sono disponibili su www.festivalscienza.it.

