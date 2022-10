Fratelli d’Italia anche in Valbormida primo partito. Garofano: “Ora un assessore savonese in Regione”

Valbormida. Un grande successo quello di Fratelli d’Italia, ora alla guida del governo. Nel suo piccolo, alla vittoria di Giorgia Meloni ha contribuito anche la Valbormida, dove in quasi tutti i comuni si è attestato il primo partito. Una grande soddisfazione per il circolo FdI valbormidese che fa un bilancio di quanto fatto finora e di quello che bisognerà fare in futuro.

A partire dalla nomina del nuovo assessore regionale, a causa del posto vacante lasciato da Gianni Berrino, eletto senatore nel collegio uninominale di Ponente con quasi il 45% dei consensi e possibile nuovo sottosegretario al Turismo. Il circolo spera sia un savonese a prendere il suo posto: “Sul fatto che sarà scelto un esponente di Fratelli d’Italia penso non ci siano dubbi, anche per una questione di continuità – commenta Francesco Garofano, presidente del Circolo Fratelli d’Italia Valbormida – L’auspicio è che a ricoprire quel ruolo sia Claudio Cavallo, sarebbe un buon segnale per la giunta e per il territorio”.

