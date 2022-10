Futuro della Tenuta, Pd: “Con l’operazione uliveto la giunta ha mutilato i consolidati diritti pubblici di transito pedonale”

“Alla fine è successo. Eravamo stati facili profeti. Facili ed inascoltati dall’Amministrazione Ponzanelli e dalla Destra che la sorregge, che tacevano, non rispondevano oppure cambiavano discorso. Il più grande uliveto d’Italia nella Tenuta di Marinella probabilmente non si farà. I nuovi soci di maggioranza di Marinella spa, proprietaria della Tenuta, hanno fatto capire di avere idee diverse sull’utilizzo di quel bene straordinario. Idee – crediamo – un tantino più speculative. Quantomeno nel senso meno negativo del termine: “protese alla mera ricerca del massimo profitto”. Il fatto è che, come abbiamo più volte denunciato, facendo passare come già conclusa l’operazione ‘uliveto’, l’Amministrazione Ponzanelli, alla chetichella, ha mutilato – a nome e per conto della collettività – gli storici, consolidati ed illimitati diritti pubblici di transito pedonale e ciclabile che erano maturati lungo i percorsi interni alla Tenuta. Percorsi per i quali – in un primo tempo – Ponzanelli & C. avevano addirittura offerto a Marinella spa su un piatto d’argento la totale rinuncia, la completa cancellazione (usurpandone del tutto migliaia di cittadini contitolari di quei diritti) e prevedendo di realizzarne di diversi a spese del Comune (300.000 euro!).

Percorsi pubblici acquisiti che solo grazie alle vibranti proteste di piazza e alle denunce delle opposizioni – l’Amministrazione ha infine in parte fatti salvi, comunque menomandoli pesantemente con la previsione di cancelli e di limitazioni orarie.

Pesanti sacrifici chiesti alla comunità nel nome dell’”uliveto che verrà”, della sua natura ‘ecocompatibile’, del rilancio economico della frazione, di nuove opportunità occupazionali… Eppure la Giunta sarzanese sapeva che quelle consolidate servitù pubbliche di passo sono previste nel Piano Regolatore, senza alcuna limitazione nelle modalità e nei tempi d’esercizio. E sapeva anche che migliaia di persone, in ogni stagione dell’anno e a qualunque ora, utilizzano quei percorsi per passeggiare rilassandosi, per fare footing o trekking in bicicletta. Ma ha voluto forzare comunque le cose, rinunciare – a nome dei cittadini – al pieno esercizio dei diritti di questi ultimi. Lo ha fatto prospettando una ‘contropartita’ di interesse generale, la realizzazione del grande uliveto. Ma incredibilmente, rinunciando in modo irreversibile a quei diritti pubblici in favore di Marinella spa, l’Amministrazione sarzanese non si è neppure curata di avere la certezza che l’uliveto si sarebbe fatto, che esistessero cioè impegni ‘blindati’ a vendere da parte di Marinella spa e a comprare realizzando un uliveto da parte del presunto acquirente.

Oggi si legge che con ogni probabilità l’ ‘affare uliveto’ salterà perché la nuova proprietà di Marinella spa avrebbe idee diverse. Però il Comune di Sarzana ha ormai irrimediabilmente rinunciato ai pieni diritti che si erano consolidati in favore della collettività sui percorsi nella Tenuta, e lo ha fatto incondizionatamente ed in favore dell’attuale proprietaria, Marinella spa, la quale potrà dunque – se salta l’accordo sull’uliveto – utilizzare per iniziative diverse la Tenuta e i suoi percorsi interni essendo stata graziosamente liberata – per mano di Ponzanelli & C. – della ‘fastidiosa presenza’ di quelle migliaia di cittadini, della Vallata e della zona apuana, che avevano maturato da decenni il diritto a fruire di quei percorsi senza alcun limite. Una grave responsabilità politica. Ma forse anche qualcosa in più. Rinunciando o limitando diritti pubblici un’Amministrazione deve “ponderare con cura sia la scelta di un determinato strumento giuridico rispetto ad altri possibili che gli interessi pubblici che stanno alla base dell’operazione, i costi, i benefici ed ogni altro elemento istruttorio”. Nel nostro caso sarebbe stato sufficiente condizionare l’efficacia della convenzione con Marinella spa all’effettiva realizzazione dell’uliveto. E si parla di ‘danno erariale indiretto’ quando si espone un’Amministrazione al pericolo di azioni promosse contro la stessa da terzi titolari di diritti lesi (quali potrebbero essere appunto Ie migliaia di utilizzatori dei percorsi menomati nella pienezza dei loro diritti). Ancora una volta complimenti davvero!”

PD Sarzana

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com