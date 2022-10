Halloween ritorna a Triora, il programma dei festeggiamenti

Triora. Sarà una notte speciale quella di Halloween, che l’antico borgo si prepara a celebrare di nuovo dopo due anni di stop forzato. Un ritorno atteso da grandi e piccini, un evento unico e suggestivo che trasformerà il “Paese delle streghe” nella capitale della paura: spettacoli, feste in maschera, incontro con streghe e non solo, saranno il cuore di questa due giorni di eventi che riporterà Triora indietro nel tempo. Musiche e danze medievali animeranno il borgo imperiese e qui faranno la loro comparsa anche veggenti, indovini e stregoni. Un appuntamento immancabile che attirerà a Triora visitatori da ogni parte d’Italia e non solo. Ricchissimo è il programma degli appuntamenti che inizieranno già nella mattinata del 31 ottobre e proseguiranno fino al pomeriggio del 1° novembre: si partirà, nella mattinata di lunedì, con il Mercatino stregato che, come vuole la tradizione, sarà allestito lungo tutto corso Italia con bancarelle di artigianato e prodotti alimentari. Non mancheranno appuntamenti per i più piccini con laboratori e spettacoli, come quello che andrà in scena al Castello del Borgo. Duellanti e cortei storici con sbandieratori regaleranno ai visitatori di Triora l’atmosfera dell’epoca del famoso processo. Spettacoli di giochi e luci, danze e rappresentazioni saranno il traghetto verso gli appuntamenti musicali della serata con il concerto degli Emian e il dj set di Goblin, Ekaterina “la Vampira” e Alex Varini. La giornata di martedì 1° novembre si aprirà con la conferenza tenuta dal dottor Fabrizio Leone dal titolo “La Chiave dei Tarocchi” a cui seguirà la presentazione del libro “Sei una strega!” di Fiorella Colombo. Laboratori e spettacoli porteranno verso la conclusione dell’edizione 2022 di Halloween a Triora salutata dalla conferenza “Il labirinto dei Sogni” della dottoressa Sissi Pisano mentre sarà proprio il dottor Leone che,, dopo aver inaugurato la giornata, concluderà il calendario degli appuntamenti con la conferenza “Il Destino nelle stelle: astrologia come arte divinatoria”.

Il 31 ottobre per accedere al borgo sarà necessario un biglietto d’ingresso, acquistabile su VivaTicket, al costo di 15 euro. Per rendere l’evento facilmente raggiungibile sono stati disposti servizi di pullman A/R con partenze da Genova e Savona al costo di 35 euro a persona. Gli eventi e i laboratori del 1° novembre sono gratuiti. Il programma completo è consultabile sul sito www.maiaevents.it L’evento è organizzato da MaiaEvents in collaborazione con il Comune di Triora

